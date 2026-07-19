Газова бутилка се взриви в пловдивския район "Тракия", две жени пострадаха

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Чул се гръм, прозорците на жилището са изпотрошени

Газова бутилка е гръмнала в пловдивския район "Тракия" малко след 11 часа днес. Съседите чули взрива и подали сигнал на телефон 112.

В апартамента, който се намира на четвъртия етаж в блок 5, са били майка и дъщеря. Пострадали са и двете, състоянието на майката е по-тежко. Има и материални щети, прозорците на жилището на изпотрошени, обясниха за "24 часа" от Пожарната.

Огнеборци съветват хората да престанат да използват газови бутилки или поне да преглеждат внимателно вентилите и маркучите, защото често стават инциденти.