Евтим Милошев спортува с жена си: Издръжливостта не е поза, а усилие

"Издръжливостта не е поза, а усилие. Важи и за сградите, и за хората", това написа министърът на културата Евтим Милошев във фейсбук профила си под снимки, на които двамата със съпругата му Христина спортуват.

"Някога спирката "Бай Кръстьо" изглеждаше другояче. Някога това разстояние изминавах за 47 минути, а днес - за малко повече от час. За всичко е нужна грижа - с мисъл и постоянство. Христина видимо е по-добрият пример", пише още той.

Милошев е прикачил и снимка от хронометъра си, който показва за колко време е изминал разстоянието си. Той завършва поста си с благодарности към треньора си:

Благодаря на треньора ми Евгени Йорданов - Вуйчето, който някога ми преподаваше не само спорт, но и философия за живота.