Български ученици с 4 медала от Международната олимпиада по биология в Литва

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Български ученици спечелиха четири медала от 37-ата Международна олимпиада по биология (IBO), която се състоя от 12 до 19 юли във Вилнюс, Литва. Това съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Българският национален отбор завоюва два сребърни и два бронзови медала, като и четиримата състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по биология за ученици.

Сребърните медали спечелиха Теодор Петров (11-и клас в Софийската математическа гимназия) и Димитър Оронов (12-и клас в Националната природо-математическа гимназия).

Бронзови медали завоюваха Боян Ценов (12-и клас в Национална природо-математическа гимназия) и Андрей Дичев (12-и клас в 91-а Немска езикова гимназия).

През 2026 г. в олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в два изключително трудни кръга - практически лабораторен изпит и теоретичен изпит, обхващащ всички основни области на съвременната биология - молекулярна и клетъчна биология, генетика, биохимия, физиология, ботаника, зоология, екология, еволюция и биоинформатика.

Ръководители на националния отбор са проф. д-р Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", доц. д-р Илияна Саздова от Биологическия факултет на Софийския университет и докторант Теодор Трифонов.

Международната олимпиада по биология е най-престижното международно състезание по биология за ученици. Организира се ежегодно от 1990 г., а България е една от шестте държави, поставили началото на олимпиадата, като участва още в първото ѝ издание. Тазгодишното, 37-о издание, се състоя за първи път в Литва.

На Международната олимпиада по биология традиционно силни нации са Китай, Китайско Тайпе, САЩ, Сингапур и Русия, а в Европа най-голяма конкуренция на България са Германия, Великобритания, Чехия и Полша, поясняват от сдружението.

Четири медала спечелиха български ученици от Международната олимпиада по химия в Узбекистан, съобщиха също от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.