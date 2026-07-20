Калина и Милена създадоха платформа за връзка между болногледачи и семейства в нужда, но без посредници

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Двете имат личен опит с нуждата от грижи за свои близки и се заемат с каузата да помогнат на други

За разлика от агенциите за имоти и коли те не участват в договарянето между страните, а само им осигуряват контакт

И най-важното - сами плащат домейна, хостинга и всички разходи. Не печелят нищо от проекта

Грижата за възрастен човек или за човек с деменция е отговорност, която изисква търпение и професионализъм. След като се сблъсква с трудности да намери кой да се грижи за майка ѝ, Калина от Варна решава да създаде място, което свързва семейства на пациенти и хора, предлагащи професионална помощ. Заедно с нейна приятелка разработват платформа, която среща семейства в нужда с болногледачи.

Без посредници, без комисиони и с идеята

да направи

намирането на

подходяща

грижа по-лесно

и по-прозрачно

“Искахме платформата да бъде полезна и за болногледачите. Тук те могат да представят своя опит и квалификация и да бъдат по-лесно откривани от хора, които търсят техните услуги в съответния регион”, казва Калина. Тя има частна школа по английски език във Варна. Идеята за платформата обаче няма нищо общо с професията ѝ, а се ражда от лична драма.

Преди 5 г. майка ѝ получава инсулт, а впоследствие лекарите поставят диагноза болест на Алцхаймер. След смъртта на баща ѝ грижата за заболялата жена остава изцяло в ръцете на дъщерята.

“Когато близък човек развие деменция, животът на цялото семейство се променя. Исках да бъда до майка ми колкото е възможно повече, но трябваше и да работя, за да мога да осигуря необходимите грижи за нея.

В такъв момент

се хващаш

като удавник

за сламка”,

казва Калина. Тогава започва най-трудната част – търсенето на болногледач. Оказва се, че почти всичко се случва чрез публикации във фейсбук.

“Пуска се обява “Търся болногледач за майка ми” и под нея започват коментари “Обади се”, “Пиши ми”. Без профил, без информация за човека, без опит, без препоръки. Звъниш на напълно непознат човек”, разказва тя.

След като преминава през трудния процес на търсене и подбор на болногледач, Калина стига до извода, че липсва място, където всички да могат да се представят професионално и да бъдат откривани лесно. Така се оформя идеята за платформа. Заедно с приятелката ѝ Милена Димитрова, която живее в Германия, но също има възрастен родител във Варна, започват работа по тази идея. Милена разработва техническата част, а Калина описва какво е необходимо на хората, които ежедневно търсят грижа. Работата продължава повече от година.

Преди около месец платформата вече е достъпна за потребители. Идеята е да работи максимално опростено.

Всеки

болногледач

може да направи

собствен профил,

който е своеобразна професионална визитка.

В него се посочват: име; регион, в който работи; години професионален опит; с какви заболявания има практика – алцхаймер, деменция, слединсултни състояния, онкологични заболявания и други; дали предлага почасова, дневна, нощна или денонощна грижа; снимка; дипломи, сертификати и други квалификации; свободно представяне на опита и уменията.

От другата страна хората, които търсят помощ за свой близък, също публикуват обяви. След това чрез търсачката могат да филтрират резултатите по регион и да разгледат всички налични профили.

Милена Димитрова

“Подобно на платформите за имоти или автомобили, тук хората могат лесно да търсят и сравняват профили според своите нужди. Разликата е, че вместо имот или автомобил търсят човек, на когото да поверят грижата за свой близък”, обяснява Калина.

За разлика от агенциите платформата не участва в договарянето между страните.

Няма

посредническа

такса, няма

процент от

услугата и не

определя цените

“Ние само свързваме хората. Всичко останало е въпрос на договорка между тях”, допълва Калина. Един от въпросите, които най-често получава, е как платформата гарантира качеството на болногледачите.

“Не можем да проверяваме всеки човек. Ние не сме работодател. Но сме описали подробно какво трябва да следят близките при избора – какви въпроси да задават, какво да уточнят предварително, какви документи да поискат”, казва Калина.

В следващ етап ще бъде въведена система за оценки и коментари. Така потребителите ще могат да оставят мнение за работата на даден болногледач, а най-добрите специалисти постепенно ще изградят репутация.

Според Калина много конфликти възникват, защото не се обсъждат задълженията.

“Още в началото

трябва ясно да

се уточни какво

ще включват

грижите,

какво се очаква от болногледача, както и условията на работа и заплащането. Ако това не бъде изяснено предварително, често възникват недоразумения.”

Въпреки че платформата вече работи, засега развитието ѝ е трудно. Двете създателки сами плащат домейна, хостинга и всички разходи. Не печелят нищо от проекта.

Днес майката живее в специализиран дом, а Калина я посещава всеки ден.

“Всеки ден плача. Това заболяване унищожава не само болния, но и близките му”, признава тя. Именно затова е най-силното ѝ послание към хората, които изпитват вина, че не могат сами да се грижат за своите родители.

“Не се чувствайте виновни. Ако сте сами, ако трябва да работите и да издържате близкия си човек, няма как да бъдете до него непрекъснато. Това не означава, че го обичате по-малко.

Понякога да

потърсиш помощ,

е най-отговорното

решение

Хората с деменция често физически могат да извършат дадено действие, но вече не осъзнават последствията. Именно затова не могат да бъдат оставяни сами”, казва Калина.

Макар платформата да е едва в началото си и все още да има малко регистрирани потребители, създателките ѝ вярват, че ще се превърне в място, което ще помогне на хиляди семейства.

“Ако поне едно семейство намери по-лесно точния човек за своя близък благодарение на платформата, значи си е струвало”, казва Калина Георгиева.