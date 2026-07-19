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Над 120 шофьори на автобуси в София се пенсионирали за 6 месеца, работят узбеки

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Преди да седне зад волана на градските автобуси в София, Олим от Узбекистан 10 г. е возил пътници в Санкт Петербург. Снимка: Велислав Николов

Само от началото на 2026 г. са се пенсионирали 122 шофьори на автобуси от градския транспорт в София. Текучеството е голямо, особено при водачите на по-старите превозни средства. Привличат се и кадри от други страни, като от общо близо 1000 шофьори 35-има са граждани на Узбекистан.

Това съобщи пред БНР директорът на "Столичен автотранспорт" Стилян Манолов.

Около 300 шофьори на автобуси е недостигът в градския транспорт в столицата, обяви той.

Сред големите проблеми са и условията в гаражите, но обещаните ремонти там започнали - на "течащи от десетилетия покриви и потресаващи санитарни помещения", разказа Манолов. Сервизните помещения в "Малашевци" вече са в добро състояние, ремонт започва и в "Земляне", в гараж "Дружба" покривите вече са оправени.

Преди да седне зад волана на градските автобуси в София, Олим от Узбекистан 10 г. е возил пътници в Санкт Петербург.

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