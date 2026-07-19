Потушен е големият пожар край Стара Загора, няма пострадали

Пожарът в района на Баритна мина край Стара Загора е напълно загасен, съобщиха на официалната си страница от общинската администрация. Огънят е засегнал около 500–600 декара площ с храсти и ниска дървесна растителност в труднодостъпен терен, в близост до вилна зона.

Благодарение на навременната реакция и добрата координация между всички екипи на терен, няма пострадали хора, няма засегнати къщи, овощни насаждения и дървета, както и други материални щети, посочиха от общината.

През изминалата нощ на място са останали два екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", за да гарантират безопасността на района. И днес на терен остава един екип на пожарната, който продължава наблюдението, като превантивна мярка.

В овладяването и потушаването на пожара участваха седем екипа на пожарната, сред които един екип от Казанлък, два екипа на Държавно горско стопанство, водоноска, осигурена от Община Стара Загора, доброволци от Сдружение „Брат за брата" и много граждани, включили се в помощ на огнеборците, допълниха от общинската администрация.

Вчера в ранния следобед от Областна администрация – Стара Загора съобщиха, че на мястото горят изоставени лозя и стърнища, а огънят е обхванал голяма площ. В гасенето участваха общо седем екипа на Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", техника на Горското стопанство и доброволци.

Малко след 20:00 ч. от Областната дирекция на МВР съобщиха, че пожарът е локализиран.