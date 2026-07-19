Пожарите в Добричко са 65% от тези за същия период на миналата година

Най-често огнеборците в област Добрич реагират на пожари в сухи треви и храсти, а по време на жътвената кампания са регистрирани и пет пожара в земеделски площи. При тях са унищожени около 610 декара посеви, като най-големият пожар е засегнал 320 декара. Регистрирани са и пет пожара със засегната земеделска техника, в единия са унищожени три машини, съобщи директорът на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" /РДПБЗН/ в Добрич комисар Дарин Димитров.

Пожарите са възниквали на територията на различни общини в областта, без да се откроява район с по-висока концентрация. Част от причините са незагасени цигари, изхвърлени край пътищата, откъдето огънят навлиза в стърнища и посеви, както и технически неизправности в земеделска техника. „От началото на сезона се наблюдават два ясно изразени периода – първият с температури над 33 градуса, когато броят на произшествията е бил значително по-голям, и вторият – през последните седмици, когато по-ниските температури и валежите са довели до временно намаляване на пожарите. Към момента инцидентите са около 65% от тези за същия период на миналата година", добави Димитров.

От РДПБЗН извършват ежедневни проверки по време на жътвата, включително през почивните дни. Констатирани са нарушения и са съставени актове, но, според комисар Димитров, през последните години земеделските производители стават все по-отговорни и в по-голямата си част спазват противопожарните изисквания. Сред тях са изграждането на минерализовани ивици, осигуряването на противопожарно оборудване и парцелирането на големите площи.

Директорът на пожарната заяви, че службата разполага с необходимата техника и личен състав за реакция при едновременни пожари. Във всяка община в областта има районна служба с дежурен противопожарен екип, отпуските на служителите са ограничени до минимум, а при необходимост на помощ се включват доброволци, горски служители, земеделци и граждани.

Паралелно с това продължава подготовката на доброволните формирования. В началото на юли в областта беше проведено обучение по проект по програма „Развитие на човешките ресурси", в който участват всички общини в областта. Предстои и практическо обучение, по време на което доброволците ще работят с новозакупеното оборудване и ще усвояват действия при гасене на горски и полски пожари.

Комисар Дарин Димитров подчерта, че доброволците играят все по-важна роля при овладяването на големи пожари. Най-активно е доброволното формирование в община Шабла, което разполага със специализирани противопожарни автомобили и вече участва самостоятелно в гасенето на пожари на открито.