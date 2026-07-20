Персонален НОИ от "24 часа": Вдовишката добавка също се увеличи със 7,8% от 1 юли

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Увеличи ли ми се по швейцарското правило и пенсията, която нарича се вдовишка? Таня Сиракова

На основание действащата разпоредба на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерите на всички пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати до 31.12.2025 г., се осъвремениха от 1 юли 2026 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, който процент е 7,8 на сто.

Определянето от 1 юли 2026 г. на размера на добавката от пенсията на починал съпруг с отпусната лична пенсия с начална дата до 31.12.2025 г. се извършва, като се увеличава със 7,8 на сто пенсията на починалия съпруг. Ако осъвремененият размер на пенсията на наследодателя е по-нисък от минималния размер за съответния вид пенсия, той се приравнява на минималния размер, а ако същият е по-висок от 1738,40 евро, се ограничава на него.

От така увеличения размер на пенсията се определя размерът на вдовишката добавка в процент 30 на сто.

Аналогично се процедира и когато преживелият съпруг получава наследствена пенсия, определена от пенсията на починалия. Ако преживелият съпруг е единствен наследник, наследствената пенсия е 50 на сто от пенсията на починалия, но не по-малко от 260,63 евро.