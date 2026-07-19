Акад. Денков: Министър Демерджиев да не падне жертва на действията си?

България много пъти е защитавала с гласа си своите интереси, но тук големият разнобой е как Румен Радев формулира националния интерес. В неговата версия звучи така: Украйна се предава, за да има бързо мир, и оттам нататък всичко е наред. Той още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си - около този принцип се обединяват държавите, когато друга е нападната, така става и когато всички се обединяват при нападането на СССР от Германия.

Така акад. Николай Денков коментира изявленията на премиера Румен Радев - че по темата за Украйна страната ни най-сетне а започнала да защитава своя интерес, и отказа му България да участва в т.нар. коалиция на желаещите, както и подкрепата впоследствие на външната министърка за декларацията от Киев.

Дали ще има устойчив мир и България ще живее спокойно, е важното сега. На тези формати се обсъжда как Европа да подготви противовъздушната си отбрана, а премиерът ни отказва да участва в тях, обясни още акад. Денков в предаването "120 минути" по bTV. И припомни колко важни са подобни теми сега, когато САЩ декларира оттегляне от ангажименти към сигурността на Европа.

Ако кажеш, че ще се занимаваш само с дипломатически усилия, трябва да имаш като стана определена тежест, а в случая какво е направила България, за да има такава, попита бившият премиер. Първо, няма те там, на масата - значи мнението ти изобщо не се чува, и второ, не можеш да тропнеш по нея, защото дипломация така не се прави, допълни Денков.

Той поздрави единствено усилията на министър Демерджиев за всичко, което прави. Но се притесни, че не вижда особена политическа подкрепа за действията му. И дори допусна дали няма вътрешният министър да се окаже жертва на тях.

Много притеснително било всичко, което досега виждаме както кадрова политика на партията на Радев, коментира зам.-председателят на "Промяната". Отхвърли упреците на ПБ, че те като управлявали по-рано били виновни, че не са осигурили мнозинство за определени действия, като припомни колко пъти ПП внася например търга за лекарства в болниците.

Но призна за грешка подкрепата за избора на Десислава Атанасова в Конституционния съд. залогът беше друг, никой не може да каже докъде ще стигнеш в опитите да се направи нещо полезно като съдебната реформа, оправдва той действията тогава на ПП-ДБ, обяснявайки, че подкрепата била дадена срещу мнозинство за реформата .

Андрей Гюров със сигурност е подходящ кандидат за президент, но няма какво да коментираме, докаго той не излезе и не заяви, че действително е такъв.

С Борисов няма да седнем да търсим общ кандидат, категоричен бе Денков. Не му вярваме, думата му няма никакво значение, той постоянно се измята от нея, обясни той защо отказват протегнатата ръка на ГЕРБ за президентския вот. Дори заподозря, че го правел само за да внесе интрига.

Интрига няма, ще излезем с общ кандидат с ДБ и Форума за демократично действие, но кой ще е този кандидат, още стои като въпрос, заключи академикът.