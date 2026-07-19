Спипан да шофира много пиян в Рогош край Пловдив бързо се споразумя с прокуратурата

Дрегерът отчел 2,85 промила

Водач, засечен да шофира много пиян в пловдивското село Рогош, призна вината си и се споразумя с прокуратурата по-малко от две седмици след задържането си. Той бил спрян за проверка на 4 юли т. г., дрегерът отчел 2,85 промила и последвал арест за 24 часа.

Договореното наказание е 11 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Отделно ще трябва да заплати стойността на управляваната от него шкода от 1080 евро, защото колата е чужда собственост. Негов ангажимент е да покрие и разноските по делото от 347 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.