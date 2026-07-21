Персонален НОИ от "24 часа": Ковид добавката е включена в минималната пенсия още през 2022 г.

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

е се пенсионирам през септември, но не съм се осигурявала високо. От 2010 г. съм само на минимални вноски, а и преди това съм била много време на много ниска заплата. Сега ще имам ли бонус от 60 лева в пенсията, или както се пада там в евро? Ако получа минималната пенсия, тя без тази добавка ли ще е? Питам дали ще е по-ниска от 347,51 евро? Любка Методиева

С § 7ж, ал. 18 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се предвиждаше при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от и след 1 юли 2022 г. в размера ѝ да се включва сума от 60 лв. (30,68 евро), която е равна на отпадналата от същата дата така наречена ковид добавка, която се изплащаше към всички пенсии до края на юни 2022 г.

Тази разпоредба е отменена от 1 юли 2026 г., което означава, че при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, с начална дата от и след 1 юли 2026 г., в размера им не се включва допълнителна сума от 30,68 евро.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, считано от 1 юли 2026 г., е определен със закон на 347,51 евро, от който размер се определят и всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност.

Следва да се подчертае, че при определянето от 1 юли 2022 г. на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, освен увеличението му в него беше включена и сумата от 60 лева, като всяка следваща година при определянето на този минимален размер увеличението се прави и върху нея. Следователно сумата от 60 лева се съдържа в минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който всяка година се актуализира.