Персонален НОИ от "24 часа": Какви са правилата за общ стаж от България и Канада

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Скоро ще се пенсионирам и искам да съм сигурна, че процедирам правилно. Документите, които съм подготвила, са: трудова книжка; осигурителна книжка; информация за пребиваването ми Канада, където живея - от PersonalInformation Online Request Service; банкова сметка; заявление за българска пенсия (Application for Bulgarian Pension), Canada/Bulgaria Agreement, Applying for Bulgarian Benefits. Трябва ли да предоставя още информация? Трябва ли да попълня някакви други заявления? Не съм сигурна как да отговоря на т.2 от Част III от Заявлението за българска пенсия. Заверени копия от оригиналите на трудова книжка и осигурителна книжка достатъчни ли са? Магдалена М.

В случай че живеете в Канада, заявление за българска пенсия заедно с необходимите документи за български стаж се подават в Канадската компетентна институция – Service Canada. Чуждата институция удостоверява личните ви данни, датата на подаване на заявлението и други обстоятелства (като пребиваване, точен адрес в Канада и т.н.), а също и осигурителните периоди по законодателството на Канада. В съответствие с разпоредбите на Спогодбата за социална сигурност между България и Канада, при преценка правото на българска пенсия, в случай че българският стаж не е достатъчен за придобиване право на пенсия, той се сумира с канадските осигурителни периоди.

Български осигурителен стаж се удостоверява с данните от регистъра на осигурените лица (когато се касае за периоди на трудова дейност в България след 1.01.1997), трудова и/или осигурителна книжка, удостоверение обр. УП-3, военна книжка (за мъжете), удостоверение за раждане на дете (за жените). Като правило документите за стаж се представят в оригинал, а при заявления за пенсии по международни договори и европейски регламенти, когато заявлението се подава в чужда институция, се приемат и заверени от тази институция копия на документите за стаж.

В запитването не се посочва в кой период е упражнявана трудова дейност в България. Това има значение за представянето на документи за осигурителен доход за изчисляване размера на пенсията. Ако е упражнявана дейност за 36 и повече месеца след 1.01.2000 г., за дохода се ползват данните от регистъра на осигурените лица. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1.01.2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход, независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г., индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период и в този случай лицето следва да представи удостоверение обр. УП-2 с данни за дохода, реализиран помесечно през последните 36 месеца български стаж преди 1.01.2000 г., съответно - за наличния доход, когато доходът е за по-малък период.

Живеещите в Канада лица, които кандидатстват за българска пенсия, попълват формуляр CAN/BG 1 “Application for Bulgarian pension”. Точка 2 от Част III от формуляра се отнася до избора на начина, по който да бъде определен размерът на българската пенсия – въз основа на удостоверение образец УП-2 за избран от лицето период или въз основа на минималната работна заплата за съответния период на работа в България.

Изборът на период, от дохода за който се изчислява размерът на пенсията, беше приложим съгласно предходната редакция на пенсионното законодателство. След последващите изменения на нормативната уредба, с която дефинитивно се определя периодът, доходът за който се взема предвид за размера на пенсията, т. 2 не следва да се попълва и може да бъде оставена без вписване.