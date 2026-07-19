НАП отстранява служителите, задържани за подкуп

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Националната агенция за приходите (НАП) е образувала дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец.

Това съобщи на брифинг в Бургас директорът на дирекция „Комуникации" в Централното управление на НАП Анна Митова, съобщава БТА.

От приходната агенция уточниха, че единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието.

По време на брифинга беше обяснено, че проверките на търговските обекти се възлагат чрез автоматизирана система, която извършва както подбора на обектите по предварително определени критерии, така и разпределението на проверяващите екипи с цел ограничаване на риска от корупционни практики.

От приходната агенция уточниха, че временното отстраняване на двамата служители е стандартна процедура при образувано досъдебно производство и ще остане в сила до приключването му.

По данни на агенцията вчера около 14:30 ч. в Районното управление в Созопол е постъпил сигнал от управител на минимаркет в Черноморец. Според него двама служители на НАП, извършили проверка в обекта, поискали 300 евро, за да съставят акт само за едно от установените нарушения, вместо за всички. След предаването на сумата двамата са били задържани от полицията.

Митова заяви, че ръководството на НАП е непримиримо към всякакви прояви на корупция и оказва пълно съдействие на прокуратурата и разследващите органи.

Тя посочи, че агенцията ще отличи гражданина, подал сигнала на телефон 112.

Разчитаме на гражданите да подават сигнали при съмнения за корупция. Това е правилният начин да се противодейства на подобни случаи, заяви Митова.

По думите ѝ в НАП работят около 8 хил. служители и не бива действията на един или двама души да бъдат основание за оценка на работата на цялата администрация.

Началникът на отдел „Оперативни дейности" – Бургас към Главна дирекция „Фискален контрол" Димитър Димитров определи случая като сериозен удар върху репутацията на агенцията.

Всяко съмнение за корупционни практики се разглежда с изключителна сериозност. Подобни действия хвърлят сянка върху работата на всички останали служители, които изпълняват задълженията си честно и професионално, каза Димитров.

Димитров подчерта, че НАП няма да толерира действия, които уронват престижа на институцията и на Главна дирекция „Фискален контрол".

Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко съмнение за корупционна практика. Доверието в институциите се гради трудно, а се губи мигновено, каза още Димитров.