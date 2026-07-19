"Възраждане" поиска оставката на външната министърка

"Възраждане" поиска оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова за цялостната политика, която води правителството, съобщи пресцентърът на партията.

"България не е най-малката страна в Европейския съюз, а толерантността на българските граждани към празни приказки и кухи послания без съдържание се изчерпи", се посочва в съобщението. Според "Възраждане" външната ни политика е превърната в "миш-маш" от лъжи, противоречиви позиции и липса на яснота.

Българската външна политика има нужда от последователност, а не от поредица от скандали, които министърът на външните работи от "Прогресивна България" забърква с лекота, мотивират искането за оставка на Велислава Петрова от партията.

Днес в ефира на Нова телевизия външният министър Велислава Петрова коментира, че след 20 години членство в ЕС и НАТО ясно трябва да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира. Време е, по думите ѝ, страната ни да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС, и не се води от инерция и символни актове, а от инициативност.