Военен подгони с бухалка младеж, нападнал сина му в Карлово, глобиха го

Разкаял се за буйстването пред много хора, сред които и деца

Военнослужещ ще трябва да плати глоба от 100 евро, след като заплаши да се разправи с група младежи, нападнали сина му на площадка до хипермаркет в Карлово. След 20 часа на 5 юли м. г. момчето, което било непълнолетно, се обадило на баща си, че трима младежи го гонят, за да го бият. Родителят веднага отишъл на мястото притеснен и влязъл в игрището с бухалка в ръка. Попитал групата намиращи се там деца кой е биячът и след като едно от тях побягнало, той го подгонил, крещейки и отправяйки закани. Не успял да го стигне и се върнал към площадката.

Едно от момчетата се опитало да го успокои, военният го хванал зад врата с ръка и го повел напред, след което го пуснал и обяснил на младежите колко нередно е много хора да тръгнат да бият един. Един от непълнолетните се обадил на телефон 112 и изпратените на мястото полицаи установили, че младежите не изглеждат уплашени, защото се смеели и възприемали станалото като вид забавление. Междувременно военният и синът му се отправили към Районното в Карлово, за да подадат сигнал.

Със случая се заела Военната прокуратура в Пловдив, но данни за престъплението хулиганство не са открити. Затова и в полицейското управление в подбалканския град на нарушителя бил съставен акт за дребно хулиганство. Решението на Районния съд в Карлово е той да бъде санкциониран със 100 евро, което е под средния размер. Съставът приема, че военният не е имал намерение да използва бухалката, отчита чистото му съдебно минало и добрата му обществена и служебна характеристика, както и разкаянието му за буйстването пред много хора, сред които и деца.