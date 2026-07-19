Двамата служители на НАП, хванати за подкуп, са задържани за срок до 72 часа

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Двамата служители на Националната агенция за приходите (НАП) са задържани за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас.

Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Те бяха задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро.

Срещу тях са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения.

По-рано на брифинг днес от приходната агенция посочиха, че единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието.

НАП образува дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец.