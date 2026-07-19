Синът на обвинен в опит за убийство в Асеновград: Комшиите са пребили баща ми в мелето

Гариб Шекерджи не знаел дали родителят му е наръгал съседа им, но му казали, че той самият е пострадал

Майка ми ми разказа, че съседът ни Стефан Асенов и синът му са пребили баща ми. Имал счупени ребра, и то са го удряли с нож в гърба.

Това разказал пред разследващите аденовградчанинът Гариб Шекерджи. Мъжът свидетелства и пред Окръжния съд в Пловдив по делото срещу баща му Ибрям, обвинен в опит за умишлено убийство на Стефан. Боят стана на 11 август 2023 г., а фамилиите на двамата участници живеели къща до къща и поддържали добри отношения. На посочената дата на улицата пред домовете им имало сватба. Според обвинението под въздействието на алкохол на мястото започнало меле, при което Стефан е бил намушкан.

По време на масовата саморазправа Гариб бил в Садово на гости. Пред магистратите разказа, че не знае баща му да е бил намушкван, нито пък да е намушквал някого.

"Майка ми ми каза, че баща ми е много бит. За без нищо го удариха", разказа мъжът. На въпрос на съдията защо баща му е бил в ареста, след като го пуснали от болницата, той отвърна: "Защото нали скандал направи." След случилото се не бил виждал Стефан повече и от майка си знаел, че са го отвели от махалата. Добави обаче, че той и синът му били Ибрям с желязо в главата.

Съдия Миглена Маркова попита свидетеля защо има разминавания между показанията му пред разследващите и историята за пред съда, но той беше категоричен, че никой не му е казвал да сменя версията. По искане на защитата следващия път - на 24 септември, ще бъде разпитан брат му Дженгиз, който назад във времето също е бил обвиняем по делото. Прокуратурата поиска за всеки случай да бъде назначен преводач от турски, тъй като разпитът на Гариб се забави поради твърденията му, че почти не разбира български. Дали това е наложително обаче, ще стане ясно чак след като мъжът се изправи пред съдиите.