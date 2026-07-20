Девет населени места в Ловешко са без ток поради аварии

Населени места на територията на община Ловеч са останали без ток във вчерашния ден поради аварии. Става дума за Горно Павликене, Казачево, Прелом, Смочан, Соколово, Тепава, Къкрина и Александрово, съобщават от общинската администрация.
По информация от сайта на електроразпределителното дружество има прекъсване на електрозахранването и в село Микре, община Угърчин.
Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове.
След падналите валежи вчера следобед в областта са получени три сигнала за отвоняване в Тетевенско, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР в Ловеч.
Един сигнал в Угърчин и два в Ловеч има за паднали дървета.
От полицията информираха още, че възникналият пожар край село Брестница, където горяха сухи треви и храсти, е потушен. Огнеборците са гасили и пламъци край Луковит от запалени сухи треви и храсти.