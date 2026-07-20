Девет населени места в Ловешко са без ток поради аварии

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Населени места на територията на община Ловеч са останали без ток във вчерашния ден поради аварии. Става дума за Горно Павликене, Казачево, Прелом, Смочан, Соколово, Тепава, Къкрина и Александрово, съобщават от общинската администрация.

По информация от сайта на електроразпределителното дружество има прекъсване на електрозахранването и в село Микре, община Угърчин.

Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове.

След падналите валежи вчера следобед в областта са получени три сигнала за отвоняване в Тетевенско, съобщиха за БТА от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Един сигнал в Угърчин и два в Ловеч има за паднали дървета.

От полицията информираха още, че възникналият пожар край село Брестница, където горяха сухи треви и храсти, е потушен. Огнеборците са гасили и пламъци край Луковит от запалени сухи треви и храсти.