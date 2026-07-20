Празничен водосвет ще се отслужи по случай патронния празник на пожарникарите

В деня на свети пророк Илия българските полицаи отбелязват своя патронен празник. В двора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в София ще бъде отслужен празничен църковен водосвет в чест на пророка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

По традиция в деня на свети пророк Илия (Илинден, 20 юли), пазител на хората от бедствия, се отслужва заупокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци, припомня БТА.

Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат докрай ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, каза в началото на седмицата вътрешният министър Иван Демерджиев на церемония по предоставяне на ново оборудване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., която е съфинансирана от Европейския съюз.