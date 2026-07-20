Собственикът на магазина, от който данъчните поискали подкуп: Задържаха ги за точно три минути

Данъчните бяха задържани точно за три минути от даването на подкупа.

Това разказа Ивайло Янчев - собственик на магазин в Черноморец, от който служители на НАП поискали подкуп. Двамата данъчни бяха задържани в неделя с 300 евро белязани пари.

Янчев разказа, че проверката започнала в събота около 10 ч. и приключила 2 часа и 30 минути по-късно. Служителите констатирали нарушения и се уговирили с Ивайло да се видят по-късно през деня за почерпката. През това време той успял да подаде сигнал.

"Към 15 часа единият от данъчните ме уведоми, че е пред магазина. Три банкноти по 100 евро белязахме, защото те не бяха казали преди това колко искат", разказа собственикът на магазина.

Мъжът е доволен от реакцията на властите, но каза че се притеснява от последващи действия на НАП.

Татяна Янчева, която също работи в магазина, разказа, че им било внушено, че имат много нарушения.

"Ние нямахме множество нарушения, а само едно - касата беше на минус 38 евро. Наш служител е направил грешка. Второто нарушение, което ни беше внушено беше за касов бон, който беше коригиран още февруари месец. Третото нарушение беше, че ние съхраняваме стари касови апарати. Това е нещо, което сме консултирали с фирмата, която поддържа апаратите и те ни бяха казали да ги съхраняваме в обекта", обясни тя.

Янчева е категорична, че за 20-те години, в които притежават обекта, не са имали такава ситуация.

"Никога никой не си е позволил да ни поиска каквато и да е сума", каза тя.

Двамата данъчни са задържани за срок от 72 часа и са с повдигнати обвинения за подкуп. На този етап и двамата са отстранени от длъжност.