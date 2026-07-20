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Майката, пострадала при взрив на газова бутилка в Пловдив, е с изгаряния по цялото тяло

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Газова бутилка се взриви в Пловдив

Дъщеря й е с обгазяване, двете са в болница

51-годишната майка, която пострада вчера при взрив на газова бутилка в апартамент в Пловдив, е с изгаряния по цялото тяло, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Дъщеря й, която е на 16 г. е с обгазяване. И двете са настанени в болница. 

Инцидентът стана вчера около 11 часа в пловдивския район "Тракия". Съседите чули взрива и подали сигнал на телефон 112. 

На място пристигнала една пожарна кола и потушила пламъците. Има и материални щети, прозорците на жилището на изпотрошени. 

Газова бутилка се взриви в Пловдив

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