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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23251038 www.24chasa.bg

Пет пожара в жилищни сгради са потушени през последното денонощие

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През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара. 

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които пет в жилищни сгради, четири в спомагателни постройки, пет в транспортни средства, два в селското стопанство, един в съоръжение на открито и три други, уточнява БТА. 

Без нанесени материални щети са възникнали 98 пожара - 53 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища; 32 в отпадъци; както и 10 други.

Извършени са 83 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства; две при инциденти с опасни вещества; един при промишлена авария; 75 за оказване на техническа помощ, от тях 29 за отстраняване на опасни предмети, четири за спасяване на животни, 10 за оказване съдействие на граждани, 22 за отводняване, четири за оказване на съдействие ва други структури и ведомства, и една операция за оказване помощ на пострадал под повърхността на воден басейн. 

Подадените лъжливи повиквания към пожарните в страната през изминалото денонощие са 13. 

 

 

 

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