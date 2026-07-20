Пътен експерт: Мантинелите у нас са негодни

Инж. Владимир Жиянски, пътен експерт и проектант

Мантинелите, с които разполагаме, са пластични. Няма еластичност при тях. По данни на самите производители и представители на инвеститори, тяхната сила е до 1500 кг. Очевидно са негодни. Това каза по Нова тв пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски.

По думите му има нова наредба отпреди 2 години. Там съвсем внимателно, мъничко и скромно са оказани и стоманобетоновите огради. Бъдещето на България би трябвало да бъде именно на тези охранителни системи - на стоманобетонните, каза още той.

Според него магистралите ни не са тесни и има място къде да се разполагат подобни мантинели. Не бива да се прави повече компромис. По нашите магистрали виждате какво движение на тежки превозни средства има - тирове, автобуси и т.н. Това нещо трябва да бъде задържано, не може да се преминава в отсрещното платно, предупреди той.

Той уточни, че при стоманобетоните мантинели има възможност плъзглателната повърхност да бъде по-голяма от тази на металните. Тоест ако колата се удари в металните, шините са разположени над земята на 30-40 см. Колата, ако влезе в този промеждутък, тя се удря в коловете.