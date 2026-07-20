ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофирането с джапанки в Гърция може да ви остави б...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23251089 www.24chasa.bg

Един човек е загинал при 10 тежки катастрофи у нас за 24 часа

1188
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Pixabay

Един човек е загинал, а 13 са ранени при станалите 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си. От началото на месеца в пътнотранспортни произшествия са загинали 28 души, а 550 са пострадали,, . 

От началото на годината при катастрофи живота си са изгубили 246 души, 4311 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 221 се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.   

В София за последните 24 часа са регистрирани 14 леки пътни инцидента, при които няма пострадали, уточнява БТА. 

 

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали