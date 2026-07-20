В Стара Загора задържаха мъж, извършил два грабежа над възрастни хора

Служители на Второ РУ на МВР в Стара Загора проведоха незабавни комплексни оперативно-издирвателни мероприятия за пресичане и разкриване на престъпната дейност, в хода на които е установено, че извършител на два грабежа над възрастни хора през юли е 41-годишен мъж от град Стамболийски, облас Пловдив. Той е задържан първоначално за срок до 24 часа, а впоследствие с постановление на Окръжна прокуратура - Стара Загора му е наложена мярка за неотклонение "Задържане под стража" за срок до 72 часа, като работата по случаите продължава, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

На 13.07.2026 г., около 22:48 часа, е получено съобщение, че в град Стара Загора, на бул. "Цар Симеон Велики", 73-годишен мъж е бил нападнат от две непознати за него лица, като едното от тях го е блъснало и му е отнело калъф с лична карта и свидетелство за управление на МПС. В резултат на употребената физическа сила потърпевшият е паднал и е получил фрактура на таза. По дватга случая са обрадувани досъдебни производства, в рамките на които е задържан извършителят.

На 15.07.2026 г., около 20:40 ч., е получено съобщение, че също в Стара Загора, на ул. „Свещеник Георги Клисаров", непознато лице, чрез употреба на сила, е отнело от врата на 79-годишна жена златно синджирче с кръстче.