Константин Проданов: Майчинските ще бъдат размразени през 2027 година

Няма как да се правят значителни промени в бюджета за тази година, категоричен бе Проданов

Ще предложим от бюджета на Народното събрания да бъде пренасочена една сума, около 2 млн. евро, за ремонта на паметника на Шипка

Майчинските и другите замразени сега социални политики ще бъдат размразени в бюджета за 2027 г.

Това каза председателят на бюджетната комисия и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов.

"Даваме на всички според бюджета. Нещата, към които опозицията реферира - майчински, детски надбавки, обезщетения за безработица - всичко това ще бъде размразено в бюджета за 2027 г. Тогава също безспорно ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да са в такъв обем", каза той в сутрешния блок на БНТ.

Той припомни, че тези неща са замразени от няколко години и ще бъдат размразени.

"Бюджетът за 2027 г. ще бъде разглеждан след два месеца", каза Проданов.

Депутатът от ПБ определи като неверни внушенията, че бюджетът е антисоциален.

"Има увеличение на всички пенсии със 7,8% процента. Има увеличение на всички заплати в бюджетната сфера с 5%. Бюджетът при всички случаи не е антисоциален. Човек му се иска да даде абсолютно всичко на всички, но трябва да се съобразяваме с реалността", обясни той.

Относно тавана на пенсиите Проданов каза, че "не е фен" и той е бил въведен заради "един определен кръг лица от 90-те години".

"Ако го махнем сега, ще трябва да им плащаме едни луди пари", каза той.

Шефът на бюджетната комисия коментира и парите за общините припомняйки, че в проектобюджета на кабинета "Желязков" не е имало предвидени пари за общинската програма.

"Още служебното правителство предвиди едни 460 млн., за да не остават улиците разкопани. Ние сме предвидили допълнително 600 млн. евро. Близо 1,1 млрд. евро са парите, които ние сме предвидили за общините", заяви Проданов.

Той каза още, че инфраструктурата ни е в плачевно състояние, защото не са се давали пари за изграждането ѝ, а за усвояване. "Модерна икономика се гради с модерна инфраструктура".

Депутатът от "Прогресивна България" беше категоричен, че няма как да се направят значителни промени в бюджета за 2026 г.

"Ще предложим от бюджета на Народното събрания да бъде пренасочена една сума, около 2 млн. евро, за ремонта на паметника на Шипка", каза той.

Проданов коментира и темата за Украйна и позицията на правителството.

"Ние помагаме на Украйна според възможностите си, които към момента не включват нито финансова, нито военна помощ. Помагаме в икономическата сфера, енергетиката. Ние не пречим на другите да помагат и не блокираме нищо. Самият факт, че има Коалиция на желаещите означава, че има и нежелаещи. Печелим от това, че не се налага да вадим допълнителни пари във финансовата ни ситуация в момента", обясни той.

"Резервите ни по отношение на трите личности бяха уважени и гарантират, че ключово предприятие като "Лукойл" ще продължи да работи. Самият факт, че имахме разговор с "Литаско" по темата е добър и щеше да бъде взривен със санкциите", каза още депутатът.

Проданов подчерта, че трябва максимално бързо да се седне на масата на преговорите и конфликтът да бъде решен по мирен път.

"На масата на преговори трябва да седнат Русия, Европа, Украйна и Съединените щати. В тази посока трябва да се върви. Санкциите са малко като химиотерапията. Имат за цел да отстранят проблема, но вредят и на човека, на който се прилагат", заяви той.