В Гурково чакат ремонт на път, строен по време на бригадирското движение

В община Гурково продължава ремонтите на уличната мрежа, но кметът Кънчо Папазов настоява за спешна рехабилитация на път II-55 - Нова Загора - Прохода на републиката при Паничеревоу съобщават от общината.

Вече започнаха ремонти по компрометирани участъци от уличните платна в град Гурково. В момента екипи работят по улиците "Васил Левски" и "Никола Вапцаров" – артерии, които не са били обект на основен ремонт от години.

Едновременно с това Агенция "Пътна инфраструктура" въвежда временен режим на преминаване в района на Гурково във връзка с подмяната на асфалтовото покритие по път II-55 – участък от Прохода на Републиката. Строително-ремонтните дейности по трасето продължават, като временна организация на движението цели да осигури безопасност както на пътуващите, така и на строителните екипи.

"Част от трасето преминава през село Паничерево, където жителите с години очакват цялостна реконструкция на 7-километров пътен участък. Настилката по вего е изградена от гранитни павета, редени по време на Бригадирското движение, преди близо 80 години. Днес пътят е сериозно амортизиран, основно заради интензивния трафик на тежкотоварни камиони – 1500 на брой, преминаващи за едно денонощие, без местните да броят автомобилите на туристите, които се движат от Северна България към граничните пунктове", каза Кънчо Папазов.

Папазов отново постави въпроса пред областния управител преди дни на среща, организирана от него с общините в областта, настоявайки за спешни действия по цялостната рехабилитация на пътя.

„Въпреки че част от трасето вече е ремонтирана, основното пътно платно през селото се нуждае от спешен ремонт и цялостна рехабилитация. Става дума за въпрос, който засяга пряко качеството на живот и сигурността на хората в Паничерево", категоричен е кметът.

Той обърна специално внимание на стратегическото разположение на пътната артерия – през самия център на населеното място, което не само ускорява разрушаването на пътната настилка, но създава и реален риск за безопасността на жителите на Паничерево.

Община Гурково ще продължи да настоява пред компетентните институции за приоритетно решаване на проблема, като гарантира сигурността на движението и качеството на живот, допълват от общинския пресцентър.