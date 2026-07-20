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Почти 6500 позвънявания на 112 са регистрирани за 24 часа

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СНИМКА: АРХИВ

Общо 6474 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР. 

Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са осем, за пожари са 724, за аварии – 216, а за изгубени или бедстващи хора са 62.

Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са четири обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. 

Получено е едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. Насочен екип на полиция.

За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР, цитирано от БТА. 

СНИМКА: АРХИВ

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