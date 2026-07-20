Над 1000 глоби за нарушения с електрически тротинетки в София за две седмици

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Цели 1007 водачи на електрически тротинетки са глобени в периода от 1 до 16 юли 2026 г. при засилени проверки за спазване правилата на движение.

По данни, изнесени пред bTV от инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция" към СДВР, най-честото нарушение е управлението без предпазна каска. За периода са установени 640 водачи без каска. Сред останалите нарушения са:

100 водачи, които се движат в тъмната част на денонощието, което е забранено;

48 водачи без светлоотразителна жилетка при намалена видимост;

38 водачи, превозващи пътник;

36 водачи, които не се движат плътно вдясно;

13 случая на пресичане на пешеходна пътека без слизане от тротинетката;

4 водачи, използвали мобилен телефон по време на движение;

2 водачи, управлявали без да държат кормилото с две ръце.

За същия период са регистрирани 14 пътнотранспортни произшествия с участието на електрически тротинетки, като при 4 от тях има пострадали.

Според инспектор Биков липсата на предпазна каска остава най-сериозният проблем. По думите му тя не предотвратява падането, но значително намалява риска от тежки травми на главата.

Глобите варират според нарушението. Санкцията за управление без каска е 25 лв., а за движение извън най-дясната част на платното или превозване на втори човек на тротинетката – 100 лв.

Полицията отчита и нарушения, извършени от малолетни. В тези случаи санкция не се налага на детето, а на неговия родител, който носи административна отговорност.