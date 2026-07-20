Велислава Петрова: В ЕС и НАТО разпознаха в новото правителство дългогодишно управление

Защитата на правата на историческата българска диаспора в чужбина ще бъдат изключителен приоритет за правителството, категорична бе външната министърка

В условия на прекомерен дефицит не може да се очаква, че трупани с години проблеми ще бъдат решени за няколко седмици, каза още Петрова за фискалните ограничения

Правителството дойде със заявка да преодолее безвремието и да позиционира България като стабилен партньор, и го прави. Важно за нас е да не сме просто ищец в международната политика и да залитаме към крайности. Съзнаваме, че ЕС и НАТО са най-благоприятната страна за развитие на интересите на България. А партньорите ни вече разпознаха в новото управление стабилен дългогодишен управленски хоризонт.

Това заяви външният министър Велислава Петрова пред дипломатите на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България. Събитието се състои само ден след професионалния празник на дипломатите. Срещата ще продължи 2 дни и по време на нея ще бъдат обсъдени възможностите за развитие и подобрение на дипломатическата служба, както и актуални въпроси, свързани с външната политика на страната. Гости на събитието бяха президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.

"Живеем в момент на ускорено пренареждане на световния ред. Нашето поколение няма да има лукса да живее в свят на дадена стабилност и общ стремеж. Светът е все по-турбулентен. Все по-често в международен план се прибягва към правото на силата, вместо към мира. Днес повече от всякога дипломацията трябва да носи конкретни резултати - като повече интеграция на българския бизнес на световния пазар", каза още тя.

И бе категорична, че защитата на правата на историческата българска диаспора в чужбина ще бъдат изключителен приоритет. В същото време правителството ще работи за мотивиране за връщането на българите, живеещи в чужбина, обратно у нас. Ще бъде засилена и културната дипломация.

Министър Петрова коментира и фискалните ограничения за дипломатите, които изкараха служителите в МВнР на протест преди дни.

"В условия на прекомерен дефицит не може да се очаква, че трупани с години проблеми ще бъдат решени за няколко седмици. Най-големият потенциал на МВнР са неговите хора, ще се погрижим. Нужна е модернизация на службата", категорична бе тя.