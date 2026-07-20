Над 1500 бранят от отстраняване кмета на Горна Оряховица в онлайн петиция

Над 1520 граждани вече са се подписали в онлайн петиция в подкрепа на кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков. Той е застрашен от предсрочно прекратяване на мандата, след като ВАС потвърди с окончателно решение конфликт на интереси. Така година преди редовните местни избори в града се очертава предсрочен вот за кмет.

Делото във ВАС бе образувано след жалба на Рашков срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията, която през 2024 г. установи конфликт на интереси. След като Административният съд във Велико Търново потвърди акта на комисията, кметът оспори това пред последната инстанция. Висшите магистрати намериха доводите му за неоснователни.

Съдът приема за безспорно установено, че на 24 ноември 2023 г. Рашков, вече в качеството си на кмет, подписва договор за продажба на 8 общински имота с дружеството „Мирвана" ООД. Само дни по-рано той е бил негов съдружник и управител, а дяловете си е прехвърлил на своята майка.

В мотивите си ВАС подчертава, че законът защитава обществения интерес не само когато има доказана облага, а още когато съществува възможност частният интерес да повлияе върху безпристрастното изпълнение на служебните ангажименти.

Магистратите не приемат и аргумента на защитата, че Рашков само е изпълнил решение на Общинския съвет.

Очаква се Общинската избирателна комисия да се събере, за да реши дали да прекрати мандата на кмета. При такъв развой президентът следва да насрочи дата за предсрочни избори и Рашков няма право да се кандидатира заради забрана да изпълнява публична длъжност.

Междувременно жителите на Горна Оряховица приеха с огромно негодувание новината за окончателното решение на ВАС. Още в същия ден след произнасянето на магистратите стартира онлайн петиция под надслов „В подкрепа на кмета ни Николай Рашков и срещу подмяната на демократичния вот на жителите на община Горна Оряховица". Тя е адресирана до Народното събрание, премиера Румен Радев, Висшия съдебен съвет, ЦИК и други институции.

„Днес сме свидетели на абсурден административен прецедент, при който волята на хиляди избиратели се подменя с административни "законови" хватки и то заради един подпис, от който общината спечели, вместо да загуби.

Нашият кмет Николай Рашков е напът да бъде предсрочно отстранен от длъжност заради подписването на договор, процедурата за който е била стартирана още от предишния кмет", гласи петицията.

В нея се посочва, че в дъното на казуса стои процедурен пропуск, не лична облага.

Настоява се за справедливост и промяна в законодателството. Предложението е процедурни грешки без лична облага и без щета за обществения интерес да не водят до автоматично прекратяване на кметски мандати.

"Ние, жителите на община Горна Оряховица, избрахме Николай Рашков и само ние имаме право да решаваме кой да ни управлява.

НАСТОЯВАМЕ ОИК да съобрази решенията си с морала и обществения интерес!", пише в онлайн подписката.

Инициаторите посочват, че са готови на масови протести ако гласът им бъде пренебрегнат.

От дни фейсбук е арена на истински битки между поддръжници и опоненти на кмета - предприемач, който е първи мандат на поста. Кандидатурата му бе издигната от партия "Пряка демокрация". Но той подчертава, че не членува в никоя партия и няма политически зависимости.