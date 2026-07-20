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Шестима ранени след бой пред дискотека в Созопол, твърдят, че са бити от охраната

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Шестима мъже са пострадали при бой пред дискотека в Созопол в нощта срещу събота. 

Сигналът е подаден около 4:15 ч. Пострадалите са на възраст между 19 и 26 години. 

Те твърдят, че са били нападни и удряни от служители на охранителната фирма, която обслужва заведението, съобщи БНТ. 

Трима мъже са задържани за 24 часа - 23-годишен от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от село Узунджово. 

По случая е образувано бързо производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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