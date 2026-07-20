Радев: САЩ поискаха да базират 8 самолета на "Безмер" за операциите в Иран, ще реши НС

Преди да излетят в края на юни, бяхме предложили на САЩ да ги преместят от гражданското летище на авиобаза "Безмер" или "Граф Игнатиево", но те отказаха, заяви премиерът

С решение на правителството ще предложим на НС да позволи престоя на тези самолети, уточни още Радев

Със спешна нота в петък, 17 юли, САЩ са поискали от правителството да може да базира 8 от своите военни самолети-цистерни на военното летище "Безмер". В нотата е пояснено, че те са за "подкрепа" на американските военни операции в Близкия изток.

Това обяви премиерът Румен Радев пред българските дипломати на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България. Той бе категоричен, че въпреки спешното искане на САЩ, правителството не е разрешило престоя, защото първо Народното събрание трябва да го гласува.

"През февруари на летището в София бяха базирани самолети на САЩ - тогавашното правителство на Пеевски и Борисов каза "Да", излъга за характера на това пребазиране, искаха да го скрият от гражданите. Това правителство заобиколи парламента, който трябваше да вземе решението за това. После правителството на Андрей Гюров разреши да бъде удължен престоят им. Искаше се същото и от нас - проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до София. Затова предложихме на САЩ военните им самолети да заемат военни летища - "Безмер" и "Граф Игнатиево", но те отказаха. Затова ние съкратихме периода, който те искаха до края на юни", каза Радев.

И съобщи, че в петък следобед правителството е получило нота от САЩ за позволение да базират 8 от своите самолети-цистерни на авиобаза "Безмер". Искането си базират на българското споразумение със САЩ от 2006 г., допълни премиерът Радев.

"До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. Днес с решение на правителството ще предложим на НС да позволи престоя на тези самолети", каза още той.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемедчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

През март Гърция пък разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни. Тогава военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни в столицата.

Той обясни, че винаги има рискове, но в момента няма пряка заплаха за страната. Преди разписването на решението за удължаване на престоя на самолетите пък от МО и службите направили нов анализ и оценка на риска, като липсата на пряка заплаха била потвърдена от тях.

Тогава Стоянов заяви, че новата нота от САЩ е продължение на предишната, като се препотвърждава, че ангажиментът на самолетите е свързан с обучение.