Катастрофа с три коли бави движението по пътя Разград – Шумен

Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път I-2 Разград – Шумен в района на село Бели Лом, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза пред БТА, че произшествието е станало между румънски, русенски и разградски автомобил, които са се движели в посока Русе.

По първоначални данни шофьорът на румънския автомобил намалил скоростта с намерение да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещият се след него автомобил също намалил, а третият не успял да спре навреме и последвал удар между трите превозни средства.

Един от участниците в катастрофата се е оплакал от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Към момента няма данни за тежко пострадали, посочи Георгиева. Тя добави, че пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

Пътят не е затворен. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на произшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи, допълни говорителят на полицията в Разград Илияна Георгиева.