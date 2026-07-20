ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на магистрала "Струма" към Благоевград,...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23251526 www.24chasa.bg

Катастрофа с три коли бави движението по пътя Разград – Шумен

1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Pixabay

Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път I-2 Разград – Шумен в района на село Бели Лом, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза пред БТА, че произшествието е станало между румънски, русенски и разградски автомобил, които са се движели в посока Русе.

По първоначални данни шофьорът на румънския автомобил намалил скоростта с намерение да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещият се след него автомобил също намалил, а третият не успял да спре навреме и последвал удар между трите превозни средства.

Един от участниците в катастрофата се е оплакал от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Към момента няма данни за тежко пострадали, посочи Георгиева. Тя добави, че пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

Пътят не е затворен. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на произшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи, допълни говорителят на полицията в Разград Илияна Георгиева.

 

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали