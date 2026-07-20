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Знамето на пилона на Рожен се е разкъсало и е паднало на земята

Валентин Хаджиев

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Националният флаг вместо на 111-метровия пилон е на земята. Снимка: Фейсбук

Знамето, което се вее на 111-метровия пилон на Рожен, се е разкъсало и е паднало на земята. Най-вероятно националният символ е бил повален от вчерашната буря в района.

Знамето и пилонът бяха поставени от Фондация „Наследство в бъдещето" под патронажа на тогавашния президент, а сега министър-председател Румен Радев, както и с финансовите дарения на държавни фирми по време на служебното правителство на Гълъб Донев.

Съоръжението беше открито тържествено в първия ден на събора „Рожен 2023", като официалното откриване бе извършено от Румен Радев. Според представената тогава информация съоръжението  е проектирано да издържа на вятър със скорост над 100 км/ч. Въпреки това местни жители още тогава предупредиха, че заради суровите климатични условия в района знамето ще се къса.

Оттогава досега флагът се е разкъсвал няколко пъти и е бил подменян от фондацията.

„Знамето ще бъде своевременно подменено с ново. За съжаление, хората вместо да ни уведомят, за да реагираме по най-бързия начин, предпочитат да публикуват и коментират във Фейсбук", каза председателят на фондацията Симеон Караколев.

Националният флаг вместо на 111-метровия пилон е на земята. Снимка: Фейсбук

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