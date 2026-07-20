Шофьор се блъсна в дърво край пловдивското село Кадиево и загина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигналът е подаден към 7,30 часа тази сутрин

60-годишен водач е загинал при катастрофа край село Кадиево тази сутрин, съобщиха от МВР.

Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на телефон 112 към 7,30 часа. Насочените към местопроизшествието екипи на Районното в Стамболийски и спешна медицинска помощ констатирали смъртта на мъжа зад волана, който е пътувал сам.

Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата". Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но от полицията апелират водачите да преминават с повишено внимание.



