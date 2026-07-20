Радев: Войната на унищожение в Украйна трябва час по-скоро да спре, искаме мир

Знаете, че имах своите съображения за готовността за приемането на еврото, които за съжаление се оказаха верни, но това са достижения на дипломацията, които дават нов хоризонт, категоричен бе премиерът

Най-важната цел за страната - националната сигурност

България трябва да работи много по-интензивно - имаме само 1 жп линия в Турция, трябва ни още една, каза още той

Предизвикателствата растат, а с това и изискванията към вас. И аз очаквам, наред с изграждането на модерни способности на нашите въоръжени сили, дипломацията ни да участва активно във всички формати за постигане на мир, особено за Украйна. Тази война на унищожение в сърцето на Европа ескалира и води до недопустими заплахи за мира, икономиката и социалните ни системи. Тя трябва час по-скоро да спре. Очаквам дипломатите ни да изразявате открито нашия национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и постигане на мир.

Това заяви пред българските дипломати премиерът Румен Радев. Той бе гост на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България, чийто домакин е външният министър Велислава Петрова.

Премиерът благодари на дипломатите за добрата им оперативна работа, и че продължават да развиват "богатите дипломатически постижения".

"Това е изключително предизвикателна мисия в съвременния свят. Важни национални цели - членството в НАТО, ЕС, Шенген, и дори Еврозоната, бяха постигнати именно чрез дипломация. Знаете, че имах своите съображения за готовността за приемането на еврото, които за съжаление се оказаха верни, най-вече имайки предвид цените на стоките и храните. Но това са достижения на дипломацията, които дават нов хоризонт на България.

"Днес навлизаме стремително в неустойчив преход към многополюсен свят. Доминира се все повече от Китай, Русия и САЩ във всички сфери. Предстоят оше сблъсъци за наместване на сферите на влияние. Тъкмо страните, които най-силно се придържат към принципите на международното право и отворената пазарна икономика, най-силно са засегнати от новите геополитически разломи", коментира премиерът.

"Виждаме как нашите съюзници все повече залагат в своите национални интереси въпроси, които да гарантират тяхната национална сигурност. В тази сложна обстановка именно българската дипломация е призвана да намира решения, да ги отстоява. За това трябва ясна визия и приоритети, които да се приемат между институциите с консенсус. Трябват силни институции и ясни механизми, но най-вече високопрофесионален състав на диплиматическите служби", каза още Радев.

И очерта най-важната цел пред страната - защита на националната сигурност.

"България е пресечна точка на всички важни паневропейски коридори. През нас ще се засилва трафикът и към Азия, където ЕК инвестира 12 млрд. евро. Държавите от Персийския залив вече търсят излаз на суша, който отново ще минава през нас. България трябва да работи много по-интензивно - имаме само 1 жп линия в Турция, трябва ни още една. Тя става изключително актуална, защото отвсякъде към нас ще идват потоци. България да стане едно от най-добрите места за развитие на високотехнологичния сектор, това може да стане само с общи усилия", заяви премиерът Радев.