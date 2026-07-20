ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на магистрала "Струма" към Благоевград,...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23251685 www.24chasa.bg

Починала е жената, блъсната на пешеходна пътека в Свищов

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

69-годишната пешеходка, блъсната от лек автомобил в Свищов и откарана за лечение в плевенска болница в петък, е починала. Това съобщиха от ОДМВР - Велико Търново. 

Инцидентът стана преди обед на 14 юли. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен мъж е блъснал пресичащата на пешеходна пътека пред болницата възрастна жена. Тя бе транспортирана в плевенска болница, с опасност за живота. Внукът на жената разказа пред "24 часа", че тя е със счупен череп и множество кръвоизливи.

Шофьорът бе изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая в РУ – Свищов се води досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали