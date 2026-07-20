Починала е жената, блъсната на пешеходна пътека в Свищов

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69-годишната пешеходка, блъсната от лек автомобил в Свищов и откарана за лечение в плевенска болница в петък, е починала. Това съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Инцидентът стана преди обед на 14 юли. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 82-годишен мъж е блъснал пресичащата на пешеходна пътека пред болницата възрастна жена. Тя бе транспортирана в плевенска болница, с опасност за живота. Внукът на жената разказа пред "24 часа", че тя е със счупен череп и множество кръвоизливи.

Шофьорът бе изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая в РУ – Свищов се води досъдебно производство.