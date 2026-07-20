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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23251767 www.24chasa.bg

Професор от ВТУ стана чуждестранен член на Полската академия на науките

Дима Максимова

[email protected]

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Проф. Маргрета Григорова Снимка: ВТУ

С международно признание за преподавател на Великотърновския университет се похвалиха от Ректората на  ВТУ.

Проф. д.н. Маргрета Григорова, преподавател във Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", бе приета за чуждестранен член на Полската академия на науките.

Признанието се присъжда на учени с международно признати научни постижения в областта на полонистиката. Кандидатурата на проф. Григорова е сред 90-те, разгледани по време на 156-ата сесия на Общото събрание на Полската академия на науките.

Официалното уведомление бе изпратено от проф. дн Анна Счепан-Войнарска, директор на Института за литературни изследвания към Университета „Кардинал Стефан Вишински" (UKSW), до декана на Филологическия факултет доц. д-р Полина Цончева.

Това високо отличие е признание не само за научните постижения на проф. Григорова, но и за нейния принос към развитието на българо-полските академични, културни и научни връзки, казват от ВТУ.

Проф. Маргрета Григорова Снимка: ВТУ

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