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Мним доктор прилъга 85-годишна от Хасково да хвърли 3500 евро през балкона

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Възрастна жена е станала жертва на ало измама СНИМКА: Pixabay

Жена на 85 години от Хасково е била измамена с 3500 евро по схема с пострадал близък. Сигналът за измамата е бил подаден от нейната дъщеря в 21:00 часа снощи в Районното управление на МВР в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитиран от БТА.

Дъщерята разказала, че два часа по-рано на домашния телефон на майка ѝ е позвънил мъж, представил се за доктор Петров. Той ѝ съобщил, че дъщеря ѝ е със счупен крак и предстои операция, за която са необходими средства. Възрастната жена казала, че разполага с 3500 евро, които по-късно хвърлила през терасата на блока си на булевард „В. Левски“ на непознат. След като станало известно, че става дума за измама, били уведомени органите на реда. Работата по разследването продължава, допълват от полицията.

Последната осъществена измама в региона на Хасково преди тази бе преди 10 дни в Димитровград, когато 75-годишна жена на няколко пъти преведе пари на мнима благодетелка от Франция с обещание за щедро дарение. 

 

 

Възрастна жена е станала жертва на ало измама СНИМКА: Pixabay

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