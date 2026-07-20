От синдиката „Висше образование и наука“ подкрепиха ректора на НАТФИЗ Мирослав Дачев

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От Председателския съвет на национален синдикат Висше Образование и Наука при КНСБ излязоха с декларация в подкрепа за ректора на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" Мирослав Дачев.

През последните две седмици студенти от академията няколко пъти излизат на протест с искане на оставката на Дачев. Мотивите са свързани основно с опасността учебното заведение да бъде отстранено от европейския алианс FilmEU.

На последната среща със студентите на 15 юли ректорът отказа да подаде оставка, въпреки събраните над 430 подписа срещу него.

„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа", заяви проф. Дачев пред журналисти след срещата.

По думите му никога не е съществувала опасност за участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU.

На няколко пъти по време на срещата студенти директно го попитаха дали ще подаде оставка още днес. Той отговори, че е избран от Общото събрание на академията и именно този орган може да се произнесе по въпроса.

Подкрепиха го и от синдиката "Висше образование и наука", които заявиха, че уважават правото на протест от студенти и преподаватели, но категорично се противопоставят на превръщането на един сложен институционален спор в кампания за публично заклеймяване, персонални нападки и предварително произнасяне на присъди спрямо ръководител на висше училище.

Ето цялата декларация на синдиката:

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ"

ДО НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ

ДО БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДЕКЛАРАЦИЯ

В ЗАЩИТА НА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ И ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ДФН МИРОСЛАВ ДАЧЕВ, РЕКТОР НА НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ"

от Председателския съвет на национален синдикат Висше Образование и Наука при КНСБ

Председателският съвет на национален синдикат Висше Образование и Наука при КНСБ (ВОН-КНСБ) изразява своята категорична подкрепа към чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов", във връзка с възникналото през последните седмици напрежение в Академията.

Като представители на работещите в системата на висшето образование и науката заявяваме, че уважаваме правото на студентите, преподавателите и служителите свободно да изразяват своите позиции, тревоги и несъгласие. Студентският глас е съществена част от академичния живот и следва да бъде чут с внимание и отговорност.

Същевременно категорично се противопоставяме на превръщането на един сложен институционален спор в кампания за публично заклеймяване, персонални нападки и предварително произнасяне на присъди спрямо ръководител на висше училище, преди да бъдат обективно установени всички факти и обстоятелства.

Академичната автономия не е абстрактен принцип. Тя предполага спазване на законово установените процедури, зачитане на колективните органи за управление и недопускане на решения под натиск, независимо дали той е политически, медиен или обществен.

Ректорът е избран от Общото събрание на висшето училище и носи отговорност пред академичната общност в съответствие със Закона за висшето образование и вътрешните правила на институцията. Всяка оценка на неговата дейност следва да бъде извършвана от компетентните органи, въз основа на проверими факти, документи и ясни процедури, а не чрез публичен натиск и противопоставяне.

Чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев е утвърден учен, преподавател и обществено разпознаваема фигура с дългогодишен принос към българската наука, култура и образование. Той е ректор с доказани високи институционални успехи в рамките на Академията и с изявени лидерски качества в партньорството между държавните висши училища и национално представителните институции. Неговото професионално и човешко достойнство не може да бъде заличено чрез непроверени обвинения, внушения или език, който преминава границите на допустимия академичен дебат.

ВОН–КНСБ настоява: Да бъде гарантирано нормалното функциониране на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" и да не се допуска нарушаване на учебния процес и трудовата среда. Всички спорни въпроси да бъдат разгледани от компетентните органи на Академията и, когато е необходимо, от Министерството на образованието и науката, при пълна прозрачност и спазване на закона. Да бъдат публично представени достоверните факти и документи по поставените въпроси без спекулации и манипулативни внушения. Да бъдат преустановени персоналните нападки, обидните квалификации и опитите за публично унижаване както на ректора, така и на студенти, преподаватели или служители, изразяващи различна позиция. Да бъде възстановен конструктивният диалог между ръководството, студентите, преподавателите и служителите на НАТФИЗ с участието на легитимните академични и студентски органи. Да не се допуска използването на възникналото напрежение за политически, корпоративни или други външни цели, които не са свързани с интересите на Академията и нейните студенти. Да бъде уважена презумпцията за добросъвестност и да не се настоява за крайни кадрови решения преди приключването на институционалния диалог и изясняването на всички обстоятелства. Подкрепата ни за проф. Мирослав Дачев не означава отказ от критичност, нито пренебрегване на поставените от студентите въпроси. Тя е защита на принципа, че никой представител на академичната общност не бива да бъде обявяван за виновен чрез обществен натиск, преди фактите да бъдат установени по справедлив, прозрачен и институционално легитимен ред.

Призоваваме всички страни да проявят разум, академична зрялост и отговорност към бъдещето на НАТФИЗ. Различията трябва да бъдат преодолявани чрез аргументи, документи и диалог, а не чрез ултиматуми, противопоставяне и накърняване на личното достойнство.

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" е национална институция с безспорен принос към българската култура. Нейният авторитет трябва да бъде опазен чрез общи усилия, взаимно уважение и решения, които поставят на първо място интересите на студентите, преподавателите, служителите и българското висше образование.

Председателският съвет на ВОН–КНСБ заявява своята подкрепа към чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев и призовава за прекратяване на персоналните атаки срещу него, за обективно изясняване на фактите и за връщане на спора в рамките на академичния и институционалния диалог.

Приета от Председателския съвет на ВОН–КНСБ

Дата: 17.07.2026 г.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН–КНСБ

Зам. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН–КНСБ

НАЦ. СЕКРЕТАР НА ВОН–КНСБ

НАЦ. СЕКРЕТАР Бюджет и финанси

НАЦ. СЕКРЕТАР По трудово правни въпроси и ктд

НАЦ. СЕКРЕТАР По организационни въпроси

НАЦ. СЕКРЕТАР социално партньортсво на национално и европейско ниво

НАЦ. СЕКРЕТАР Дигитална трансформация

ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ:

Председател към Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" – София

Председател към Софийския университет „Св. Климент Охридски"

Председател към Университета за национално и световно стопанство – София

Председател към Икономическия университет – Варна

Председател към Техническия университет – София

Председател към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"

Председател към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

Председател към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски"

Председател към Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград

Председател към Русенския университет „Ангел Кънчев"

Председател към Тракийския университет – Стара Загора

Председател към Аграрния университет – Пловдив

Председател към Лесотехническия университет – София

Председател към Химикотехнологичния и металургичен университет – София

Председател към Техническия университет – Габрово

Председател към Стопанската академия „Димитър А. Ценов" – Свищов

Председател към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров"

Председател към Националната спортна академия „Васил Левски" – София

Председател към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" – София

Председател към Националната художествена академия – София

Председател към Университета по архитектура, строителство и геодезия – София

Председател към Университета по хранителни технологии – Пловдив

Председател към Техническия университет – Варна

Председател към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър"

Председател към Нов български университет – София

Председател към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив

Председател към Националния институт по метеорология и хидрология

Председател към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките

Председател към Института по философия и социология при Българската академия на науките

Председател към Института по океанология при Българската академия на науките

Председател към „Студентски столове и общежития" ЕАД