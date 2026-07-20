Йотова: България е последователна за Украйна, няма как конфликтът да се реши с война

По отношение на конфликта в Украйна: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение за този конфликт. Позицията ни днес е ясна. Въпросът е: Възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Трябва да ги убедим в нашите аргументи. Разделенията по този въпрос се открояват, както във вътрешен, така и в международен план.

Това заяви президентът Илияна Йотова на годишната конференция на дипломатите.

"Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма изграден консенсус на политики. Няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт. Неотдавна от Европейския съвет заявиха, че подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната и имат намерение да засилят своята ангажираност по този въпрос", каза още Йотова.

"Българската политика показа, че може да има големи резултати и да бъде изключително успешна, когато сме единни като институции, като професионалисти от ваша страна и като общество. Но не можем да не си признаем, че в целия този период и ние направихме много грешки. Това, че не сме убедили дори всичките европейски партньори в българската позиция, която в крайна сметка е и европейска политика за приемането на Северна Македония в ЕС", заяви държавният глава.

"Трябва да бъдем достатъчно амбицирани, достатъчно добре подготвени, аргументирани, за да тежи нашата позиция пред всичките ни партньори. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност. Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения", категорична бе тя.

"Нашето членство в Европейския съюз и НАТО не означава ограничаване на нашия международен поглед. То не е ограничаване на нашия собствен суверенитет, но това не означава, че трябва да се затворим и да се капсулираме само в тези координации. Възстановяването на контактите извън европейския континент, възвръщането, където е възможно на позициите на България в Африка, в Азия, нещо което поради неграмотност, липса на професионализъм, политическа конюнктура и любов с някакви други причини, беше унищожено през годините. Не мога да приема, че само финансовите аргументи са влияли тогава, когато България загуби това свое огромно влияние", каза още Йотова.

"Политическият егоизъм диктува не само партийното противоборство в една държава, но и междунационално, което дори се изражда в опити за пренаписване на историята. Очевидно българската култура не се използва достатъчно. Трябва ни културен институт, така както имат всичките останали 26 държави в Европейския съюз. Ние останахме последни", заяви президентът пред дипломатите.

"През последните години се наблюдават много тревожни сигнали за липса на каквато и да било координация между различни институции. Най-лошият сигнал, който можем да излъчим навън, е когато една институция разбира от колегите и от медиите, че друга институция е взела някакво решение", заяви Илияна Йотова.

Пример Йотова даде със споразумението с Украйна, което служебният кабинет на Андрей Гюров подписа без да обсъди нито с нея, нито с тогавашното Народно събрание. Именно затова президентът бе категорична, че важните решения за България трябва да се вземат с консенсус между институциите.

"Надявам се, че следващите месеци ще ни опровергаят и ще започнем този труден, бавен, но според мен изключително успешен път, точно на тази взаимна координация. Очаквам компетентност, инициативност и единство. България трябва да говори пред света с един уверен, последователен и достоен глас", допълни държавният глава.

"Специално искам да отбележа работата с българските общности зад граница, с историческите ни диаспори. Изключително трудна работа в защита на техните интереси, често пъти недооценена от самите тях, но това означава да ни мотивира да работим още повече за тези общности. В това отношение с много от вас работихме 9 години. Когато има единодействие на държавните институции, изработени политики, консенсус за страната, вашата работа става само с партньорите и тогава ще се стесните усилията, които не рядко се случват, вие да редите пъзела от позиции и действия на различни институции в България и да се опитвате да ги обединявате, което в крайна сметка не е във вашите задължения", каза още президентът Йотова. И благодари на дипломатите за всеотдайната им работа в тази посока.