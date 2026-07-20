Включват още полицаи в издирването на отвлечената 11-годишна Наталия

Още полицаи ще бъдат включени в издирването на 11-годишната Наталия, която бе отвлечена от бившето гадже на майка си на 30 юни. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Детето бе похитено от 40-годишния Асен Симеонов от дома му във варненското село Константиново. Преди това той нападнал майката. Според Демерджиев Симеонов познава района добре, а въпреки че вече има допълнителни сили, ще изпратят още полицаи.

В опит да получат сигнали за детето и Симеонов от МВР задействаха системите Amber alert и BG-Alert. Включиха снимки и на двамата, но засега те не са открити.

В издирвателната операция участват служители от различни звена на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се координират с други държавни институции, служби и представители на местната власт, като се използват специализирана техника.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.