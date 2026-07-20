ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Доверието на китайския капиталов пазар се уве...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23252084 www.24chasa.bg

Включват още полицаи в издирването на отвлечената 11-годишна Наталия

3464
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Издирваната Наталия и Асен Симеонов

Още полицаи ще бъдат включени в издирването на 11-годишната Наталия, която бе отвлечена от бившето гадже на майка си на 30 юни. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Детето бе похитено от 40-годишния Асен Симеонов от дома му във варненското село Константиново. Преди това той нападнал майката. Според Демерджиев Симеонов познава района добре, а въпреки че вече има допълнителни сили, ще изпратят още полицаи. 

В опит да получат сигнали за детето и Симеонов от МВР задействаха системите Amber alert и BG-Alert. Включиха снимки и на двамата, но засега те не са открити. 

В издирвателната операция участват служители от различни звена на МВР, специализирани полицейски екипи и експерти. Действията се координират с други държавни институции, служби и представители на местната власт, като се използват специализирана техника.

От полицията призовават гражданите, ако забележат издирваните лица, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен.

Издирваната Наталия и Асен Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали