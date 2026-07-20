Омбудсманът Делчева: Хората с малки деца и пенсионерите ще пострадат от промените в Кодекса на труда

За преразглеждане на предложените изменения в Кодекса на труда, които са включени в преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон настоя омбудсманът Велислава Делчева. Тя изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по проекта за промени в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Делчева настоява между първо и второ четене депутатите да преразгледат предложените изменения в Кодекса на труда, които са включени в преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон. Според нея те засягат начина, по който се изчислява и признава трудовият стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата, затова не трябва да се приемат като част от бюджета, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

По думите на Делчева става въпрос за една от най-големите промени в режима на трудовия стаж от приемането на Кодекса на труда досега. Вместо стажът да се изчислява по календарен принцип, както е в момента, се предлага той да се определя според реално отработените часове.

Омбудсманът предупреждава, че това ще се отрази най-силно на хората, които работят на непълно работно време. В момента човек, който работи по четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. Ако промените бъдат приети, при същата работа ще се признават приблизително шест месеца трудов стаж.

Според нея това може да засегне голям брой работещи, сред които родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост.

Делчева посочва още, че липсва оценка как новите правила ще повлияят върху редица права, свързани с трудовия стаж. Сред тях са платеният годишен отпуск, допълнителният отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит („клас прослужено време"), различните обезщетения, както и изискванията за заемане на длъжности, за които законът предвижда определен трудов стаж.

Според омбудсмана не е ясно и как ще се изчислява трудовият стаж на хората, които работят едновременно по повече от един трудов договор. По думите ѝ не е изяснено как ще се отчита стажът по всяко правоотношение, как ще се спазва ограничението той да не надхвърля календарното време и как работодателите ще определят признатия стаж.

В становището се обръща внимание и на липсата на преходни правила, които изрично да гарантират, че новият начин за изчисляване на трудовия стаж ще важи само за стажа, придобит след влизането на закона в сила. Според Делчева подобна разпоредба е необходима, за да се защитят придобитите права и принципите на правната сигурност и предвидимост.

Омбудсманът изразява резерви и към предложението през 2026 г. да бъде замразен механизмът за определяне на минималната работна заплата. Според нея подобна мярка трябва да бъде изключение и да бъде подробно мотивирана, тъй като засяга доходите на най-нископлатените работници.

Тя отбелязва също, че едновременно с това законопроектът предвижда увеличение на минималните осигурителни доходи и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което според нея създава риск от нарушаване на баланса между политиката по доходите и осигурителната политика.

В заключение Велислава Делчева призовава народните представители между първо и второ четене да проведат широк обществен и експертен дебат, да направят задълбочена оценка на въздействието на промените и внимателно да преценят всички изменения в Кодекса на труда, така че да бъдат защитени правната сигурност, придобитите права и интересите на работниците и служителите.