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Поскъпват скобата и вдигането на коли с паяк във Велико Търново?

Дима Максимова

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Сините зони вече поскъпнаха от 1 февруари. Снимка: Архив

35 евро да струва на шофьори нарушители вдигането на колата им с общинския паяк, иска управителят на "Организация на движението, паркинги и гаражи" във Велико Търново от местния парламент. На заседанието си този месец Общинския съвет ще обсъжда и близо 50% постъпване на скобата при незаплатено паркиране в сините зони на старата столица. 

В момента нарушителите заплащат по 25,56 евро или 50 лв с ДДС наказателна такса за репатрака. Ако съветниците се съгласят с доводите на управителя на общинското дружество, тя ще скочи с 37 на сто.

47% нагоре пък е калкулацията за направения разход за премахване на скоба. Така освобождаването на колата ще струва на шофьорите 15 евро с ДДС.  

"Настоящите разходи - 50,00 лв. с ДДС за принудително преместване и 20,00 лв. с ДДС за принудително задържане - са формирани по калкулации от 2020 г. и вече не отразяват

действителната себестойност на дейностите. В приложената към предходното предложение калкулация трудът за едно преместване е бил 20,71 лв., материалите - 6,76 лв., а общата стойност без ДДС - 41,67 лв. При „скоба" общата стойност без ДДС е била 16,67 лв. Тези стойности са изчислени при минимална работна заплата 610 лв., цена на дизеловото гориво 1,56 лв./л", мотивира искането Иван Ламбов.

 От дружеството определят като "умерени" новите тарифи спрямо натрупаното увеличение на разходите за дейността. Те трябва да покрият частично разноските, без да се въвежда прекомерна финансова тежест за гражданите.

Зоните за паркиране във Велико Търново поскъпнаха от 1 февруари.  80 евроцента за час и 40 за 30 минути престой, струва синята зона в делничните дни.

Сините зони вече поскъпнаха от 1 февруари. Снимка: Архив

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