ГЕРБ за US самолетите: Ние ги пуснахме за учение на НАТО, Радев - за войната

Външната политика на държавата е в режим на свободно падане, категоричен бе бившият външен министър Георг Георгиев

От ГЕРБ обявиха, че следвайки своите досегашни позиции, ще подкрепят базирането на US самолетите в авиобаза "Безмер", но финалната дума е на "Прогресивна България"

Радев да се крие зад собственото си мнозинство е озадачаващо, трябваше да каже какво ще прави категорично, защото хората му в парламента ще го послушат

Паднаха ли визите ни за САЩ, та темата със самолетите отново дойде на дневен ред, запита Георгиев

Утре свикват извънредна военна комисия в НС, за да гласува решението на кабинета, обяви Христо Гаджев

Военният министър в правителството на Росен Желязков Атанас Запрянов пусна военните самолети на САЩ на нашето летище за учение на НАТО. Той е в правомощията си като министър да го направи, тъй като става въпрос за съюзни ангажименти. Сега премиерът Румен Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия.

Това заяви бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. Изявлението дойде, след като по-рано днес премиерът Радев обяви, че със спешна нота в петък, 17 юли, САЩ са поискали от правителството да може да базира 8 от своите военни самолети-цистерни на военното летище "Безмер". В нотата е пояснено, че те са за "подкрепа" на американските военни операции в Близкия изток.

"Ако някой си е мислел, че досега се изпълняваше някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера сме сигурни, че държавата, или поне външната й политика са в режим на свободно падане", категоричен бе Георгиев.

"Беше направена поредна илюзия, че България води политика, ориентирана към това, което правителството нарича национален интерес. Заблудата: премиерът твърди, че в момента трябва да се мине през решение на Народното събрание за поисканото от България пребиваване на американските военни самолети. Това е така, но хипотезите от началото на годината и сега, са съвсем различни. Основанията, на които американската страна иска пребиваване на тези самолети, са съвсем различни", каза бившият външен министър.

"И тук идва манипулацията на фактите: искането от правителството и съответно даденото от военния министър тогава Атанас Запрянов решение е за учение по линия на НАТО. Това пише в нотата от миналата година, и съответно даденото разрешение за началото на тази. Това са съюзни ангажименти и не се иска решение на Народното събрание. Разликата сега: от изнесената от премиера Радев информация, американската страна иска пребиваване вече за военна операция в Близкия изток. Тук се иска разрешение на НС. Радев може би забравя или все още се чувства като президент, но той е лидерът на най-голямата формация в парламента. В този смисъл пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера. А днес не чухме каква ще бъде позицията на "Прогресивна България", каза още той.

От ГЕРБ обявиха, че следвайки своите досегашни позиции, ще подкрепят базирането на US самолетите в авиобаза "Безмер". Последната дума обаче ще е на мнозинството, категорични бяха от партията на Бойко Борисов.

"Радев в момента да се крие зад мнозинството е меко казано странно и озадачаващо, защото то ще послуша неговата дума. И в този смисъл той можеше ясно да каже какво и как ще направи в парламента", заяви Георгиев.

Той напомни и заявката на премиера, че престоят на самолетите на американските военновъздушни сили ще бъде удължен само, ако от САЩ премахнат визите за България. Това бе поискал Радев от американския президент Доналд Тръмп още в края на май.

"Не виждам да сме получили разрешение за падане на визите. Само преди няколко месеца много помпозно Радев заяви, че е поискал от Тръмп, толкова високо ниво, отпадане на визите на български граждани за пътуване в САЩ? Паднаха ли визите, напът ли са да паднат? Има ли нещо по темата, което не знаем, та за пореден път на дневен ред да е темата за пребиваването на самолетите у нас", запита Георгиев.

"Ситуацията почна много да прилича на онзи виц, който излезе преди 2 месеца: "Какво стана с визите? Визите остават. Ами тогава и самолетите остават", заяви колегата му Христо Гаджев, който стана депутат, след като Делян Добрев подаде оставка в края на юни.

Гаджев показа писмото, с което е даден престоят на самолетите в началото на годината.

"Вчера, малко преди финала на Световното, бяхме уведомени в чата на комисията по отбрана, че ще има извънредно заседание във вторник, без на колегите от "Прогресивна България" да им е ясно какво точно ще гледаме", съобщи той.

"Явно това е най-спешното нещо на правителството за тази седмица. Нека да видим какво решение ще вземат днес, но очевидно мотивите са вече различни. Едно е за учение, съвсем друго - използването на летищата за военни мисии. Доколко ще бъдат базирани само на "Безмер" предстои да видим, защото те така или иначе трябва да идват до "Враждебна" (военната авиобаза до летище "Васил Левски" в София - б.р.), за да зареждат", каза още Гаджев.

Дни преди самолетите да излетят от столичното летище, военният министър Димитър Стоянов заяви, че само на него може да им бъде осигурен необходимият заряд.

"Направихме анализ дали могат да бъдат преместени на "Безмер" и "Граф Игнатиево", но само в София има необходимото място, предлагащо изискванията за прием на такъв самолет с тежест 100 хил. литра", заяви Стоянов по време на парламентарния контрол на 19 юни.

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемедчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

През март Гърция пък разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни. Тогава военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни в столицата.

Той обясни, че винаги има рискове, но в момента няма пряка заплаха за страната. Преди разписването на решението за удължаване на престоя на самолетите пък от МО и службите направили нов анализ и оценка на риска, като липсата на пряка заплаха била потвърдена от тях.

Тогава Стоянов заяви, че новата нота от САЩ е продължение на предишната, като се препотвърждава, че ангажиментът на самолетите е свързан с обучение.