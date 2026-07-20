Задържаха двама, измамили 84-годишна да им даде 10 000 евро по схемата „пари за операция“

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84-годишна жена от община Сливен е станала жертва на телефонна измама, при която е предала 10 000 евро на непознати лица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът е подаден на 17 юли в 18:35 часа в дежурната част на Районното управление в Сливен. По данни на полицията, жената е била въведена в заблуждение след телефонно обаждане от мъж, представил се за лекар. Той използвал добре познатата измамна схема „пари за скъпоструваща операция на близък роднина", вследствие на което пострадалата предала сумата от 10 000 евро.

След незабавни издирвателни действия, проведени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" към ОДМВР – Сливен, са задържани мъж и жена, съпричастни към случая. Част от отнетата сума вече е възстановена.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по разследването продължава.