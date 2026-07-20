Водата за пиене в 4 села на община Добрич с повишени нитрати

Водата за пиене в селата Победа, Полковник Минково, Методиево и Генерал Колево в община Добричка не отговаря на изискванията за безопасност по показател нитрати, съобщават от общината след взети проби. Затова тя не бива да се ползва за пиене и готвене при малки деца с диспепсии (лошо храносмилане), бременни жени и лица, претърпели тежки операции на чревния тракт. За останалите жители на посочените населени места завишението на нитрати не влияе негативно върху организма, дори ако надвишава двойно допустимата норма от 50 mg/l, съобщават от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич.

На рисковите групи се препоръчва ползването бутилирана вода - трапезна, изворна или натурална минерална, като най-добре е тя да се редува, тъй като високата минерализация на водата може да навреди на организма.