ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов стана реализатор №1 и в Лигата на на...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23252392 www.24chasa.bg

Отложиха за пореден път делото за катастрофата с Лютви Местан

Ненко Станев

[email protected]

1116
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Преди заседанието Лютви Местан постави в съдебната зала табло с фотоси от катастрофата. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

За пореден път беше отложено делото за тежката катастрофа с участието на Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе. Следващото заседание беше насрочено за 18 септември. Причина за отлагането стана искане на една от страните в процеса да бъдат предоставени техническите спецификации на дрона, използван от вещите лица при изготвянето на комплексната автотехническа експертиза.

Съдът отхвърли друго искане – за назначаване на нова експертиза. Подсъдими по делото са Лютви Местан и Юсеин Ахмед. Катастрофата стана на 14 април 2019 г. на разклона за момчилградското село Загорско. При опит на Местан да се включи с автомобила си в международния път Кърджали–Маказа последва удар с кола, управлявана от Ахмед. При сблъсъка загина дъщеричката на втория водач.

Преди заседанието Лютви Местан постави в съдебната зала табло с фотоси от катастрофата. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали