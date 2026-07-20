Отложиха за пореден път делото за катастрофата с Лютви Местан

За пореден път беше отложено делото за тежката катастрофа с участието на Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе. Следващото заседание беше насрочено за 18 септември. Причина за отлагането стана искане на една от страните в процеса да бъдат предоставени техническите спецификации на дрона, използван от вещите лица при изготвянето на комплексната автотехническа експертиза.

Съдът отхвърли друго искане – за назначаване на нова експертиза. Подсъдими по делото са Лютви Местан и Юсеин Ахмед. Катастрофата стана на 14 април 2019 г. на разклона за момчилградското село Загорско. При опит на Местан да се включи с автомобила си в международния път Кърджали–Маказа последва удар с кола, управлявана от Ахмед. При сблъсъка загина дъщеричката на втория водач.