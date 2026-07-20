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Ще искат постоянен арест за двамата служители на НАП, хванати за подкуп

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Ще искат постоянен арест за двамата служители на НАП, хванати за подкуп СНИМКА: pixabay

Прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" на двамата служители на Националната агенция за приходите (НАП), задържани в Черноморец заради сигнал за поискан и приет подкуп от 300 евро. 

Те са привлечени като обвиняеми за подкуп. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа. 

Инспекторите са задържани на 18 юли в Черноморец. Сигналът в полицията е подаден около 14:30 часа същия ден от мъж, стопанисващ минимаркет в курортния град. Той обяснил, че служителите на НАП извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. 

На брифинг от приходната агенция посочиха, че единият от задържаните служители е от териториалната дирекция в Бургас, а другият е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Те са временно отстранени от длъжност. Агенцията по приходите е започнала вътрешна проверка по случая. 

 

Ще искат постоянен арест за двамата служители на НАП, хванати за подкуп СНИМКА: pixabay

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